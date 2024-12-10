هل سيأتي الفنانون العرب إلى لبنان ليلة رأس السنة؟

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بالتوازي، علم "لبنان24" من مصادر متابعة أنّ الفنانيين العرب لن تكون لهم حصة كبيرة هذا العام من الحفلات في لبنان، أقله لتاريخ كتابة هذه السطور، إذ لا يزال العدد الأكبر منهم يفضلون تأجيل أي برنامج يخصّ الحفلات في لبنان إلى حين استتباب الأمور بشكلٍ كامل.وأكّدت مصادر "لبنان24" أنّ الفنان العربي الوحيد إلى حدّ الساعة الذي سيحيي حفلة له في لبنان هو الفنان هاني شاكر، وأشارت المصادر إلى أنّه خلال الايام المقبلة سيظهر ما إذا كان هناك نخبة من الفنانيين العرب سيحيون حفلة لهم في بيروت، وذلك على ضوء المفاوصات التي يجريها المتعهدون معهم.وذكر المصدر أن عددًا من الفنانيين اللبنانين فضلوا ايضا إحياء حفلات في الخارج نسبة إلى العروض التي حصلوا عليها.