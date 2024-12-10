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لبنان

الأبيض تسلم هبة معدات طبية للعناية بحديثي الولادة

Lebanon 24
10-12-2024 | 12:25
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تلقى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا، اليوم الثلاثاء، هبة معدات طبية أساسية لوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة مقدمة من الدولة التشيكية.
 
 
وتسلم الهبة وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في حضور سفير تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل ورئيس مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي- الكرنتينا الدكتور ميشال الاشقر. 
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وتهدف هذه التكنولوجيا الطبية الحديثة المقدّمة إلى تعزيز رعاية الأطفال حديثي الولادة في المستشفى، مما يضمن نتائج صحية أفضل لحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية حرجة.
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