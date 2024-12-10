الأبيض تسلم هبة معدات طبية للعناية بحديثي الولادة

تلقى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا، اليوم الثلاثاء، هبة معدات طبية أساسية لوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة مقدمة من الدولة التشيكية.

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وتسلم الهبة وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في حضور سفير تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل ورئيس مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي- الكرنتينا الدكتور ميشال الاشقر.وتهدف هذه التكنولوجيا الطبية الحديثة المقدّمة إلى تعزيز رعاية الأطفال حديثي الولادة في المستشفى، مما يضمن نتائج صحية أفضل لحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية حرجة.