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لبنان

عند معبر العريضة.. هذا ما دار بين عناصر "تحرير الشام" والجيش

Lebanon 24
10-12-2024 | 12:26
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وصل عناصر من "هيئة تحرير الشام" اليوم إلى الحدود الشمالية حيث تفقدوا المعابر الحدودية، ما أثار حالة من الذعر بين أبناء المنطقة، خصوصًا عند معبر العريضة، حسب مندوية "لبنان24".

وذكرت المعلومات أن الشبان المتواجدين قرب المعبر غادروا المكان فور وصول العناصر، بينما دخل اثنان منهم الأراضي اللبنانية وتحدثا مع عناصر الجيش المنتشرين هناك. وطلبا منهم تشديد ضبط الحدود، منع التهريب، والتدقيق في هويات المارة.
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