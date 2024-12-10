مسلحون قادمون من الأراضي السورية تجاوزوا الحدود.. وهذا ما فعله الجيش

أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّه "بتاريخ 10/ 12/ 2024 في جرود كفرقوق – راشيا الوادي، أقدم مسلحون مجهولون قادمون من الأراضي السورية على تجاوز الحدود والاقتراب من أحد المراكز الحدودية للجيش، وإطلاق النار في الهواء، وذلك أثناء استيلائهم على تجهيزات من داخل مركز للجيش السوري بعدما تم اخلاؤه. وقد أطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية، ما أجبر المسلحين على العودة إلى داخل الأراضي السورية".

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بالتوازي، أفادت مندوبة "لبنان24" أن الجيش منع أفرادا مدنيين سوريين من دخول غرفة كان يشغلها الجيش السوري على حدود دير العشاير، والغرفة عقاريا تقع داخل الأراضي اللبنانية، وكان هدف الأفراد الإستيلاء على موجودات الغرفة، ولا صحة لأي مواجهة بين الجيش وهيئة تحرير الشام.