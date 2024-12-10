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لبنان

أبو فاعور: الاشتباك في دير العشاير مع عصابة سرقة وجيشنا تحت تصرف الجميع

Lebanon 24
10-12-2024 | 13:10
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أعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في بيان أنّه اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون الذي أكد له أن الاشتباك الذي حصل في جبل دير العشاير في منطقة راشيا هو مع عصابة سرقة وليس مع عناصر هيئة تحرير الشام.
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أضاف:" أطمئن أهلنا في راشيا بأن ليس هناك ما يدعو إلى القلق وجيشنا اللبناني موجود وهو يحظى بالثقة الكاملة ونحن نقف خلفه في كل خطوة لتوطيد الأمن".
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