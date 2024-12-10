المطران سويف اضاء شجرة الميلاد في باحة كنيسة مار مارون في طرابلس

أضاء رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران، يوسف سويف، شجرة الميلاد في باحة كنيسة مارمارون في طرابلس، في إطار المهرجان الميلادي الذي تقيمه الرعية كل سنة بتنسيق من الدكتورة ماريا كرم عبسي، وبمشاركة رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، خادم الرعية المونسنيور نبيه معوض والخوري راشد شويري في حضور النائب الدكتور إيلي خوري، الى جانب وجوه إعلامية وتربوية واجتماعية.

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وفي السياق، القى سويف كلمة شدد فيها على "معاني عيد الميلاد الذي يحمل الينا السلام المرتبط بالمحبة، التي هي شرط أساسي لعيش هذا العيد والذي يقودنا الى التضامن بين البشرية، مع الرب الذي تجسد ليوحدنا، والذي حمل ضعفنا ليجعلنا واحدا فيه".

وقال: "التضامن يقودنا الى الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، ويعطينا أن نعيش سوية فنتكامل لبناء وطن لجميع أبنائه، نعيش فيه سوية بكل احترام وتكامل".