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لبنان

بسبب خلاف على ركن سيارة.. إطلاق نار في راسمسقا

Lebanon 24
10-12-2024 | 15:36
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حصل اطلاق نار في منطقة راسمسقا قضاء الكورة بين المدعو "م.ح" و "و.ب" من جهه و "ف.ا" من جهه اخرى وذلك على خلفية ركن سيارة، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وذكرت المعلومات ان اطلاق النار حصل من قبل الطرف الاخير نتج عنه اضرارا مادية في السيارات، كما عُرف أن مطلق النار قد تعرض للضرب المبرح على رأسه، ليتم نقله الى مستشفى هيكل لتلقي العلاج. وقد حضرت لاحقاً دورية من مخابرات الجيش الى المكان وعملت على تطويق الاشكال. 
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