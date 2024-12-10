في طرابلس.. إشكال تطور إلى إطلاق نار وسقوط جرحى

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وقع اشكال في منطقة القبة - شارع ابن سينا في طرابلس بين كل من المدعو "ع.رن" و "ا.ح" تطور الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين وقد نتج عنه سقوط جريحين اصابة الاول ببندقية صيد باليد والقدم واصابة الاخير بطلق ناري في الظهر والبطن ووصفت حالته بالحرجة، حسب مندوبة "لبنان24".وتم نقل الجرحى الى مستشفى طرابلس الحكومي ومستشفى النيني للعلاج بواسطة جهاز الطوارئ والاغاثة.