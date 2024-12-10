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لبنان

في طرابلس.. إشكال تطور إلى إطلاق نار وسقوط جرحى

Lebanon 24
10-12-2024 | 15:59
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وقع اشكال في منطقة القبة - شارع ابن سينا في طرابلس بين كل من المدعو "ع.رن" و "ا.ح" تطور الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين وقد نتج عنه سقوط جريحين اصابة الاول ببندقية صيد باليد والقدم واصابة الاخير بطلق ناري في الظهر والبطن ووصفت حالته بالحرجة، حسب مندوبة "لبنان24".
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وتم نقل الجرحى الى مستشفى طرابلس الحكومي ومستشفى النيني للعلاج بواسطة جهاز الطوارئ والاغاثة. 
 
وحضرت لاحقاً القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثه، حيث عرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة بين كلا الطرفين.
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