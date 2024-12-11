اجراءات امنية حدودية

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بالرغم من كل التطمينات التي حصل عليها لبنان من جهة وايران من جهة اخرى من قبل القوى الاقليمية حول الاداء الميداني لقوى المعارضة السورية، الا ان ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو لبنانيا.وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" يقيم اجراءات عند الحدود الشرقية للبنان تحسبا من حصول اي خرق او اي تصرف غير محسوب من قبل المجموعات المسلحة السورية".وترى المصادر "ان الحزب مقتنع بأن الضمانات جدية غير انه لن يكون قادرا على ترك الحدود وخصوصا المتاخمة للقرى الشيعية لان الخطأ سيكون كارثيا هذه المرة".