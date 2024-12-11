20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
1
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الانتخابات الرئاسية على وقع التغييرات في سوريا
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
11-12-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما حققه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في سنتين تقريبًا من إنجازات ميدانية بالنسبة إلى جعل الاتفاق غير المباشر بين لبنان وإسرائيل مرتين متتاليتين أمرًا ممكنًا لم يستطع غيره تحقيقه في مدّة زمنية قصيرة نسبيًا. فبعد نجاحه في التوصّل إلى ترسيم الحدود البحرية بين بلدين لا رابط بينهما سوى العداء التاريخي تمكّن من اقناع كل من لبنان ("حزب الله") وإسرائيل على التوافق على سلسلة إجراءات لوقف اطلاق النار يشمل كل لبنان وليس فقط المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، وبالأخص في ما يتعلق بحصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية دون غيرها من قوى الأمر الواقع على رغم عدم التزام إسرائيل بما جاء في هذه الإجراءات من بنود تضمن ثبات وقف إطلاق النار، وهي ماضية في خرق ما سبق أن تمّ التوافق عليه بضمانات أميركية من خلال ترأسها اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ وقف النار وفق آليات رسمت خارطة طريقها في اجتماعها الأول.
Advertisement
ولأن الوضع الأمني في الجنوب (جنوب الليطاني) في مرحلته الأولى لا يزال معرّضًا لأي انتكاسة ناتجة عن المزاجية الإسرائيلية فإن الملف الرئاسي، الذي لا يزال موضوعًا على نار خفيفة، لم تنضج بعد ظروف تظهير الصورة النهائية للرئيس العتيد على رغم أخذ كل القوى السياسية على محمل الجدّ موضوع استعجال الرئيس نبيه بري في تحديد التاسع من كانون الثاني المقبل موعدًا لجلسة انتخابية جديدة. إلاّ أن ما صرّح به مستشار الرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس بدأ يتفاعل في الأوساط السياسية حتى أن رئيس مجلس النواب، وكما نُقل عنه، لا يعارض فكرة إرجاء الجلسة إلى ما بعد استلام الرئيس الأميركي المنتخب مهامه الرئاسية في 20 كانون الثاني، وذلك بهدف إنضاج "الطبخة" الرئاسية .
إلاّ أن الفترة الزمنية التي تفصل اللبنانيين عن الموعد المحدّد للجلسة الانتخابية ستكون حافلة باللقاءات الثنائية أحيانًا والجماعية أحيانًا أخرى، سواء تلك التي تعقد في العلن أو تلك التي تبقى بعيدة عن الاعلام، وذلك بهدف تقريب المسافات بين المواقف المتناقضة والمتعارضة، مع الأخذ في الاعتبار الترابط غير المباشر بين ما يحدث من تطورات ميدانية بين الساحات، التي كانت تُعتبر امتدادًا طبيعيًا للنفوذ الإيراني في المنطقة. ومن بين هذه الساحات الأكثر سخونة تأتي الساحة السورية في طليعة المتغيرات التي قد تطال عواصم هذه الساحات بدءًا بقطاع غزة ولاحقًا الضفة الغربية مرورًا بلبنان ووصولًا إلى سوريا، من دون استبعاد تحريك الوضع الداخلي المتأزم في كل من العراق واليمن.
فما تحدّث عنه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن "شرق أوسط جديد" عندما كان جيشه يقصف لبنان ويدّمره اكتملت ملامحه بعد سقوط نظام الأسد، وبدأت تظهر شيئًا فشيئًا إلى العلن بعدما اكتملت كلماته المتقاطعة امتدادًا إلى سوريا. ولم يكن الكلام الذي وجهه إلى الرئيس السوري بشار الأسد المخلوع وتحذيره بألاّ يلعب بالنار سوى إشارة الانطلاق لحقبة زمنية جديدة أعادت خلط الأوراق في سوريا أولًا، وما لهذا السقوط من تأثيرات مباشرة على الوضع اللبناني الداخلي، وسائر العواصم التي تتماهى مع النظام الإيراني.
ولعل أهم ما يمكن أن ينتج عن هذا السقوط السريع لنظام الأسد هو تسريع الخطوات الرئاسية في لبنان، خصوصًا أن هذا السقوط سيسمح لممثلي لشعب اللبناني بأن ينتخبوا رئيسًا للمرة الأولى لا يكون فيها لدمشق تأثير على مجرياتها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
07:04 | 2024-12-10
10/12/2024 07:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
07:18 | 2024-12-10
10/12/2024 07:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
07:27 | 2024-12-10
10/12/2024 07:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
12:44 | 2024-12-10
10/12/2024 12:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اسماعيل قاآني... ما علاقته بسقوط الأسد؟ مسؤول إيرانيّ يكشف
Lebanon 24
اسماعيل قاآني... ما علاقته بسقوط الأسد؟ مسؤول إيرانيّ يكشف
09:33 | 2024-12-10
10/12/2024 09:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-12-11
الموسم السياحي معلّق على خشبة الحرب.. هل يكون واعداً؟
05:00 | 2024-12-11
الانتخابات الرئاسية بعد سقوط الأسد.. هل تغيّرت المعادلات؟!
04:50 | 2024-12-11
"طيران الشرق الأوسط" اعلنت تقديم مواعيد اقلاع بعض رحلاتها ليوم غد
04:38 | 2024-12-11
بقرادونيان: بدون رئيس جمهورية لا نستطيع مواجهة كل هذه الصعوبات
04:20 | 2024-12-11
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقف مروّج مواد ممنوعة
04:13 | 2024-12-11
ادعوا انهم من استخبارات الجيش.. فقدان مواطن في محيط منزله عند مدخل الخيام
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
11/12/2024 12:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
11/12/2024 12:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
11/12/2024 12:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24