جديد ملف النزوح بعد سقوط الأسد

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قال مرجع سياسيّ إنّ سقوط نظام الرئيس السوريّ بشار الاسد سيُساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.وأشار إلى أنّ إدّعاءات دول الإتّحاد الأوروبيّ التي كانت تُشجّع على بقاء النازحين في لبنان سقطت، ولم يعدّ هناك أيّ خطر عليهم.ولفت المرجع عينه إلى قيام دول أوروبيّة بإلغاء طلبات اللجوء الخاصة بالسوريين بعد سيطرة المعارضة المسلّحة على سوريا، وقال إنّ هذا الأمر يُؤشّر إلى تشجيع الدول الغربيّة اللاجئين على العودة إلى بلادهم.