المنخفض الجوي يقترب.. كيف سيكون الطقس في لبنان خلال الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم اعتبارا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات وترتفع نسبة الرطوبة ، فتنشط الرياح ويرتفع موج البحر الى ما يقارب 1,5 امتار، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية ليلا، بخاصة في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، و يتشكل الضباب الكثيف على الجبال و تسوء معه الرؤية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى مساء الخميس، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا شمال البحر الاسود يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر تأثيره حتى مساء الجمعة فيعود ويتحسن تدريجيا.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، وبين 10 و 19 في محطة طرابلس، وبين 4 و 14 في زحلة .-الطقس المتوقع في لبنان:غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل.غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم اعتبارا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات وترتفع نسبة الرطوبة ، فتنشط الرياح ويرتفع موج البحر الى ما يقارب 1,5 امتار، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية ليلا، بخاصة في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، و يتشكل الضباب الكثيف على الجبال و تسوء معه الرؤية.غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية مع برق ورعد، تنشط الرياح و تترافق مع ارتفاع موج البحر (1,5 امتار). تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر ،تخف الأمطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر ويتحول الطقس ليلا الى غائم جزئيا مع استمرار لظهور الضباب على المرتفعات.غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال و دون تعديل في الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.