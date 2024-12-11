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لبنان

بيان عاجل عن رئاسة الجامعة اللبنانية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
11-12-2024 | 03:57
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صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية البيان التالي: 
تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية إعلانات باسم الجامعة اللبنانية (تستخدم لوغو الجامعة) وتدّعي تأمين وظائف وتقديم استشارات.
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يهم رئاسة الجامعة اللبنانية الإشارة إلى أن هذه الإعلانات زائفة ولا صحة لها على الإطلاق، والتنبيه إلى وجوب الحذر من مُطلقيها وناشريها.
كما تؤكد رئاسة الجامعة اللبنانية أن أي إعلان بخصوص تأمين فرص عمل للطلاب أو الخريجين يتم نشره حصرًا على صفحات الجامعة اللبنانية الرسمية، وتجدونها عبر الروابط الآتية:

Facebook: https://www.facebook.com/ul.edu.lb/
X: https://twitter.com/LebaneseUni
Instagram: https://www.instagram.com/lebanese.university/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lebanese-university-official-page
YouTube: https://www.youtube.com/c/LebaneseUniversityOfficialChannel
بيروت، في 11 كانون الأول 2024

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