سامر التوم: "التيار" سيؤمن النصاب لاي جلسة انتخابية مقبلة

Advertisement

رأى النائب سامر التوم في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "ما يهمنا مما يجري في سوريا، هو عودة سريعة للسوريين الى بلدهم والحفاظ على الاستقرار، لأن أمن لبنان يتأثر الى حد كبير بأمن سوريا"، متخوفا من "فوضى وعدم استقرار وصولا الى خطر التقسيم".وقال: "لم يكن التيار الوطني الحر يوماً في موقع المعطل لانتخاب رئيس للجمهورية، وعليه سيؤمن النصاب لاي جلسة انتخابية مقبلة".وكشف عن "تحرك جديد للتيار تجاه القوى السياسية على أن تكون هناك زيارة للرئيس نبيه بري قريبًا".وأكد "انفتاح التيار على التواصل مع الجميع بمن فيهم القوات اللبنانية، وهو يسعى الى التوافق وعدم فرض فريق خياره على الآخر وإذا كان هناك إمكان للتوافق على اسم ثالث فهذا جّيد، أما إذا كان الثنائي متمسكاً بمرشحه فحينها يمكن التقاطع مع فريق آخر".