Advertisement

لبنان

سامر التوم: "التيار" سيؤمن النصاب لاي جلسة انتخابية مقبلة

Lebanon 24
11-12-2024 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1291179-638695121363035206.jpg
Doc-P-1291179-638695121363035206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى النائب سامر التوم في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "ما يهمنا مما يجري في سوريا، هو عودة سريعة للسوريين الى بلدهم والحفاظ على الاستقرار، لأن أمن لبنان يتأثر الى حد كبير بأمن سوريا"، متخوفا من "فوضى وعدم استقرار وصولا الى خطر التقسيم".
Advertisement

وقال: "لم يكن التيار الوطني الحر يوماً في موقع المعطل لانتخاب رئيس للجمهورية، وعليه سيؤمن النصاب لاي جلسة انتخابية مقبلة".

وكشف عن "تحرك جديد للتيار تجاه القوى السياسية على أن تكون هناك زيارة للرئيس نبيه بري قريبًا".

وأكد "انفتاح التيار على التواصل مع الجميع بمن فيهم القوات اللبنانية، وهو يسعى الى التوافق وعدم فرض فريق خياره على الآخر وإذا كان هناك إمكان للتوافق على اسم ثالث فهذا جّيد، أما إذا كان الثنائي متمسكاً بمرشحه فحينها يمكن التقاطع مع فريق آخر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-12-11
05:00 | 2024-12-11
04:50 | 2024-12-11
04:38 | 2024-12-11
04:20 | 2024-12-11
04:13 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24