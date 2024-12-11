ادعوا انهم من استخبارات الجيش.. فقدان مواطن في محيط منزله عند مدخل الخيام

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فقد أثر المواطن أمين خشيش منذ ليل أمس الثلاثاء في محيط منزله عند مدخل الخيام الشمالي ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأفيد انه تلقى اتصالا من أشخاص ادعوا بأنهم من استخبارات الجيش طلبوا منه اللقاء خارج المنزل، وبعد خروجه سُمع صوت انفجار.