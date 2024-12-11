استشهد قرب منزله... نقل جثمان المواطن أمين خشيش إلى المستشفى

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن نقل جثمان الشهيد أمين خشيش إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

وأشارت المعلومات إلى أنّ خشيش استشهد بعدما استهدفته طائرة مُسيّرة إسرائيليّة، في مُحيط منزله في بلدة الخيام، حيث وجدت قوّة من "اليونيفيل" والصليب الأحمر جثته.