Advertisement

لبنان

إلى سالكي نفق المطار.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
11-12-2024 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1291240-638695184687431635.jpg
Doc-P-1291240-638695184687431635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت غرفة "التحكم المروري" عن تصادم بين 3 مركبات داخل نفق المطار الاول باتجاه بيروت. 
 
واقتصرت الأضرار على الماديات. 
 
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة حتى نفق المطار
lebanon 24
11/12/2024 14:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات و على مداخل بيروت
lebanon 24
11/12/2024 14:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية
lebanon 24
11/12/2024 14:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه نهر الكلب وحركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
11/12/2024 14:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24

نفق المطار

التحكم المروري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2024-12-11
07:40 | 2024-12-11
07:30 | 2024-12-11
07:22 | 2024-12-11
07:19 | 2024-12-11
07:16 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24