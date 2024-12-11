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لبنان

شائعات تطال "الأمن العام"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-12-2024 | 06:49
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استغربت مصادر في الأمن العام "الشائعات" التي تنتشر من هنا وهناك تطال المديرية في ظلّ الظرف العصيب التي تمرُّ به البلاد وسط الأحداث السورية، وذلك من دون الاستفسار واستقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية.
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وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنَّ الأمن العام مستمر بمهامه ويقوم بضبط الحدود وفق الإجراءات والآليات المُعتمدة، كما أنَّ الالتزام كامل وكبير بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة على قاعدة حفظ الأمن الوطني.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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