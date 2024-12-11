شائعات تطال "الأمن العام"

استغربت مصادر في الأمن العام "الشائعات" التي تنتشر من هنا وهناك تطال المديرية في ظلّ الظرف العصيب التي تمرُّ به البلاد وسط الأحداث السورية، وذلك من دون الاستفسار واستقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية.

Advertisement

وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنَّ الأمن العام مستمر بمهامه ويقوم بضبط الحدود وفق الإجراءات والآليات المُعتمدة، كما أنَّ الالتزام كامل وكبير بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة على قاعدة حفظ الأمن الوطني.