هذا ما سيفعله لبنانيون في سوريا

عُلِم أنَّ الكثير من اللبنانيين باتوا يستعدون للانتقال إلى سوريا في الوقت الراهن، وذلك لزيارتها بعد سقوط النظام هناك.

وأشارت المصادر إلى أن الانتقال من لبنان إلى سوريا "حالياً" بات سهلاً وذلك من دون تطبيق سلسلة الإجراءات السابقة باستثناء تلك المعتمدة على الجانب اللبناني.

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ولفتت المصادر إلى أنَّ الجمارك اللبنانية تواصل تسيير كافة المعاملات من دون أي عراقيل، في حين أن عناصر الأمن العام اللبناني ينفذون مهامهم الإدارية على مدار السّاعة من دون توقف.