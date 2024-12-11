الجيش الإسرائيليّ اقتحم منزلاً مأهولاً في الجنوب.. وهذا ما قام به

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام جيش العدو الإسرائيليّ باعتقال المواطن جميل الجوكي وشقيقه محسن وشقيقته نوال وابنها رواد، بعد اقتحام منزلهم في برج الملوك - تل النحاس، قرب مقرّ "اليونيفيل".

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وعُلِمَ لاحقاً أنّ العدوّ أطلق سراح المواطنين اللبنانيين بعد التحقيق معهم.