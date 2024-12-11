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لبنان

الجيش الإسرائيليّ اقتحم منزلاً مأهولاً في الجنوب.. وهذا ما قام به

Lebanon 24
11-12-2024 | 06:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام جيش العدو الإسرائيليّ باعتقال المواطن جميل الجوكي وشقيقه محسن وشقيقته نوال وابنها رواد، بعد اقتحام منزلهم في برج الملوك - تل النحاس، قرب مقرّ "اليونيفيل".
 
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وعُلِمَ لاحقاً أنّ العدوّ أطلق سراح المواطنين اللبنانيين بعد التحقيق معهم.

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