ياسين بحث مع مدير صندوق قطر للتنمية في الحاجة لتأهيل الخدمات الاساسية

إجتمع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، في اطار اللقاءات التي أجراها في الدوحة، مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد السليطي، وشكره على الدعم الإنساني الكبير الذي قدمته دولة قطر الشقيقة للاهالي النازحين في لبنان تنفيذاً لتوجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال جسر جوي خلال الأسابيع الماضية شملت المواد الطبية، ومساعدات إغاثية وايوائية والتي قدمها صندوق قطر للتنمية.

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وجرى في الاجتماع نقاش حول الحاجات الانسانية المستمرة خاصة مع استمرار تهجير اكثر من نصف مليون لبناني من منازلهم المدمرة والمتضررة نتيجة العدوان، وكذلك الحاجة لتأهيل الخدمات الاساسية مثل شبكات المياه ورفع النفايات وغيرها من الخدمات.