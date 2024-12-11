الحوت: نرفض أن يستقبل لبنان من قام بحق شعبه بكل الجرائم

كتب النائب عماد الحوت، في منشور على منصة "إكس": "الاستمرار باعتبار لبنان ساحة وليس وطنا أمر غير مقبول. نرفض أن يستقبل لبنان من قام بحق شعبه بكل الجرائم التي أصبحت غير خافية على أحد".







وتابع: "آن الأوان أن يتحرر مسؤولونا وأجهزتنا الأمنية من عقدة الوصاية التي ولّت".

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