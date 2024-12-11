باسيل بحث في التطورات مع سفيري استراليا والسويد

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التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير أستراليا في لبنان أندرو بارنز يرافقه معاونه مايكل براون، في حضور الوزير السابق بيار رفول والمستشار في قسم العلاقات الديبلوماسية في "التيار" رامي منعم.خلال اللقاء، جرى البحث في التطورات اللبنانية في مرحلة ما بعد الحرب وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.كذلك، استقبل باسيل في حضور النائبة ندى البستاني منسق العلاقات الديبلوماسية بشير حداد، السفيرة السويدية جيسيكا شفيردشتروم ومعاونها كريستيان نيلسون وبحث معها في المستجدات على الصعد كافة.