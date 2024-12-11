من دار الفتوى.. قدّور: نتواصل مع جميع المرجعيات لنكون يدًا واحدة

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التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الاربعاء، في دار الفتوى رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدّور على رأس وفد من العلماء.بعد اللقاء، قال الشيخ قدور: "سماحته مظلة وطنية جامعة، وقامة إسلامية عربية موثوقة، زيارتنا له تأتي ضمن سلسلة لقاءات واجتماعات هدفها الأساسي الوحدة الوطنية. أكدنا خلال لقاؤنا مع سماحته ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وهذا سيكون إن شاء الله في التاسع من الشهر القبل، كما وعد الرئيس نبيه بري، نحن نتواصل مع جميع المرجعيات الدينية والروحية والسياسية في لبنان لنكون يدًا واحدة، تعمل على ما فيه خير لبنان واستقراره ورقيّه وازدهاره، وتطور هذا البلد العظيم".وأضاف: "رفعنا لسماحته ما تتعرض له الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان وبخاصة مؤسسة المجلس الإسلامي العلوي من افتئات وظلم، وهذا الظلم ليس جديدًا فهو له عقود، منها العراقيل التي تقف أمام عمل المجلس الإسلامي العلويّ، من عدم إقرار المراسيم والقوانين الخاصة به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الأيام القادمة أيام خير وخلاص من كل هذه المشاكل، كما بثثنا همومنا وشجوننا لسماحته حول الأوضاع الراهنة في سوريا الحبيبة، و أكدنا أننا نؤمن بوحدة الشعب السوري، ووحدة الأراضي السورية، وعلى أمن البلاد والعباد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأحداث الجارية عارضة، وأن تكون غمامة صيف، وأن يحل محلها الأمن والاستقرار والرقي والازدهار".وتابع: "هناك نقطة مهمة جدًا أرفعها من خلال وسائل الإعلام، مثلما حصل نزوح من سوريا إلى لبنان منذ عام 2011، هناك أيضًا حركة نزوح من بعض المحافظات السورية، نأمل أن تكون سوريا آمنة مطمئنة. ونرفع الصوت من خلال وسائل الإعلام لكي يصل إلى المعنيين والمسؤولين في العالم، ونتمنى أيضًا على المسؤولين في لبنان مراعاة هذه النقطة، وأن يتعاملوا مع النازحين الجدد بلطف وإنسانية ومودة ومحبة".