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لبنان

وزير العدل التقى وفداً من الهيئة الوطنية للممفقودين والمخفيين قسرا

Lebanon 24
11-12-2024 | 07:56
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إلتقى وزير العدل في مكتبه وفداً من الهيئة الوطنية للممفقودين والمخفيين قسرا إضافة إلى السيدة وداد حلواني بصفتها ممثلة عن لجنة الأهالي وبحضور ضابط الاتصال في وزارة العدل القاضي أيمن أحمد، وتم بحث المستجدات في الملف المذكور واتفق المجتمعون على ضرورة الإسراع في تشكيل خلية الازمة التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء وضرورة توحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك بين كافة الوزارات والإدارات والهيئات المعنية ذات الصلة وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً ولجنة المعتقلين.
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وقد شدد وزير العدل على ضرورة تفعيل عمل الهيئة والمساعدة على تأمين ما تحتاجه لمباشرة عملها على الصعيدين المادي واللوجستي.
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