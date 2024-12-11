أمطار وثلوج... ماذا سيحمل معه القسم الثاني من هذا الشهر؟

قال المُتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إنّ المرتفع السيبيريّ المُسيطر على بحر قزوين، والمرتفع الشبه المداريّ في شبه الجزيرة العربيّة هما السبب في عدم هطول الأمطار في لبنان.

Advertisement

وأعلن الأب خنيصر أنّه في القسم الثاني من كانون الأوّل، سيُعاود المرتفع القطبيّ نشاطه.

وكشف أنّ هناك منخفضاً جويّاً سيضرب جنوب تركيا وسيُؤثّر على لبنان يوم غدّ الخميس، وقال إنّ الأمطار ستكون متفرقة وإنّ سرعة الرياح ستكون بين 40 و80 كلم/بالساعة.

ولفت الأب خنيصر إلى ارتفاع في الحرارة بعد هذا المُنخفض الجويّ.

وأضاف أنّ منخفضاً جويّاً سيصل قريباً إلى لبنان، وستتساقط الأمطار بين يوميّ الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال الأب خنيصر إنّ القسم الثاني من كانون الأوّل سيشهد أمطاراً، إضافة إلى تساقط الثلوج.