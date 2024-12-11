Advertisement

لبنان

أمطار وثلوج... ماذا سيحمل معه القسم الثاني من هذا الشهر؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1291305-638695271267634218.jpeg
Doc-P-1291305-638695271267634218.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المُتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إنّ المرتفع السيبيريّ المُسيطر على بحر قزوين، والمرتفع الشبه المداريّ في شبه الجزيرة العربيّة هما السبب في عدم هطول الأمطار في لبنان.
 
 
Advertisement
وأعلن الأب خنيصر أنّه في القسم الثاني من كانون الأوّل، سيُعاود المرتفع القطبيّ نشاطه.
 
 
وكشف أنّ هناك منخفضاً جويّاً سيضرب جنوب تركيا وسيُؤثّر على لبنان يوم غدّ الخميس، وقال إنّ الأمطار ستكون متفرقة وإنّ سرعة الرياح ستكون بين 40 و80 كلم/بالساعة.
 
 
ولفت الأب خنيصر إلى ارتفاع في الحرارة بعد هذا المُنخفض الجويّ.
 
 
وأضاف أنّ منخفضاً جويّاً سيصل قريباً إلى لبنان، وستتساقط الأمطار بين يوميّ الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
 
 
وقال الأب خنيصر إنّ القسم الثاني من كانون الأوّل سيشهد أمطاراً، إضافة إلى تساقط الثلوج.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2024-12-11
11:59 | 2024-12-11
11:47 | 2024-12-11
11:45 | 2024-12-11
11:43 | 2024-12-11
11:23 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24