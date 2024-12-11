باسيل يرفض ترشيح قائد الجيش للرئاسة.. وهذا ما قاله عن "حزب الله"

اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم الاربعاء، أن "حزب الله" يحتاج إلى التركيز على القضايا الداخلية في لبنان وليس على المنطقة الأوسع نطاقا".

وأشار في حديث الى وكالة "رويترز"، الى أنها "عملية يقبل فيها حزب الله أنه جزء من الدولة اللبنانية وليس موازيا للدولة"، لافتا الى أننا "لا نريد أن ينتهوا بل نريدهم أن يكونوا شركاء في الوطن، على قدم المساواة معنا في الالتزام بالقواعد والحفاظ على سيادة لبنان".

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واكد باسيل أننا "نتفق مع حزب الله في الدفاع عن لبنان ودعم القضية الفلسطينية، ولكن سياسيا وديبلوماسيا، وليس عسكريا".



كما لفت الى أنه "يعارض ترشيح جوزيف عون، قائد الجيش، الذي يقول ديبلوماسيون إن الولايات المتحدة وفرنسا تعتبرانه مرشحًا جادًا"، معتبرا إن "تعيين جوزيف عون سيكون مخالفًا للدستور وأنه لم يكن لديه إجماع بين جميع الفصائل اللبنانية". وقال: "نحن ضده لأننا لا نراه مناسباً للرئاسة".



وأضاف: "نحن بحاجة إلى مرشحين يمكنهم جمع اللبنانيين معًا"، رافضاً تسمية أحدهم.