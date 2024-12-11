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لبنان

تنبيه... هذا ما سيحصل غداً في وطى الجوز

Lebanon 24
11-12-2024 | 09:10
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان اليوم الاربعاء، ان "خبراء من مكتب المتفجرات سيقومون بتفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز اعتباراً من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الخميس 12/12/2024 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة". 
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وطلبت في بيانها من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.
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