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لبنان

قائد الجيش التقى وفداً من مشيخة العقل

Lebanon 24
11-12-2024 | 10:22
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التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، اليوم الاربعاء في مكتبه، في اليرزة، القاضي الشيخ غاندي مكارم، على رأس وفد من مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز ممثلا شيخ العقل الدكتور سامي أبو المنى.
 
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وخلال اللقاء، جرى البحث في شؤون مختلفة.
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