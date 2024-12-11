قائد الجيش التقى وفداً من مشيخة العقل

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، اليوم الاربعاء في مكتبه، في اليرزة، القاضي الشيخ غاندي مكارم، على رأس وفد من مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز ممثلا شيخ العقل الدكتور سامي أبو المنى.

Advertisement

وخلال اللقاء، جرى البحث في شؤون مختلفة.