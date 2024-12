تميّزٌ لبناني في مؤتمر دولي بأثينا.. فراس ورامونا نالا جائزة "أفضل ورقة بحثية"

نال الباحثان وأستاذا الجامعة الدكتور فراس زيدان والدكتور رامونا الدنف زيدان، جائزة "أفضل ورقة بحثية" في "المؤتمر الدولي للتمويل والمصارف والاقتصاد -International Conference on Finance, Bank & Economics (ICFBE-24)"، الذي عقد في أثينا، اليونان، يومي 26 و27 تشرين الثاني 2024.

وقدّم الباحثان ورقة بحثية بعنوان "ممارسات القيادة المستدامة في الشركات العائلية اللبنانية" The Sustainable Leadership Practices in the Lebanese Family Businesses، حيث سلطت الضوء على أهمية الاستدامة والقيادة في تحقيق النجاح المستدام للشركات العائلية اللبنانية، وهو موضوع ذو صلة كبيرة بالتحديات التي تواجهها الشركات في الوقت الراهن.

يشار الى أن مؤتمر ICFBE-24 يعد واحدا من أبرز المنصات العالمية التي تجمع الباحثين والخبراء لمناقشة أحدث التطورات في مجالات التمويل والمصارف والاقتصاد، وقد شارك في المؤتمر اكثر من 60 باحث وباحثة من انحاء العالم كافة.