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لبنان

بيان من "أسواق بيروت"... كيف تستعدّ لاستقبال العيد؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 11:23
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أعلنت "أسواق بيروت" في بيان، أنها "في ظل الأحداث الصعبة التي واجهها لبنان خلال العام الماضي، وخاصة الأشهر الأخيرة التي شهدت نزوحا وخسائر كبيرة، اتخذت قرارا نابعا من القلب، التبرع بدلا من التزيين بشكل مكثف لهذا الموسم. هذا القرار يُجسد وحدة لبنان وصموده".
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وقال المدير العام لأسواق بيروت أديب النقيب: "بعد تحديد عدد من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الرائدة التي لعبت أدوارا محورية في الاستجابة للأزمات الأخيرة، تعرفنا على الاحتياجات الأكثر إلحاحا لدعم العائلات النازحة التي لا تزال تواجه ظروفا صعبة".

اضاف: "تشمل هذه المبادرة توزيع أكثر من 1,000 قطعة ملابس شتوية و400 مدفأة من خلال هذه المنظمات الموثوقة". 

وتابع: "إضافة إلى ذلك، تساهم أسواق بيروت في إعادة تأهيل معدات أساسية للدفاع المدني اللبناني، لضمان تجهيزهم بشكل أفضل للاستجابة لأي طارئ. تعكس هذه الجهود التزام أسواق بيروت العميق بالتضامن المجتمعي، مع التركيز على تقديم الدعم العملي وإظهار التعاطف في الوقت الذي تشتد الحاجة إليه".

واردف: "لتعزيز هذه المبادرة، ندعوكم لزيارة أسواق بيروت لاستكشاف العدد المتزايد من المتاجر، بما في ذلك الإضافات الجديدة. كما سيكون لدى الزوار فرصة للمشاركة في حملة سيتم الإعلان عنها قريبا".

وختم: "بينما يعيد لبنان بناء نفسه، تقف أسواق بيروت مع شعبه، مروّجة للأمل والوحدة من أجل غد أفضل. نتمنى لكم ولأحبائكم موسما مليئا بالسلام والمحبة ونتطلع إلى لقائكم في أيام مشرقة قادمة، مع إطلاقنا المرتقب في عام 2025".
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