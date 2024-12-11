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لبنان

وفد من "اللقاء النيابي المستقل" زار وزير الداخلية.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
11-12-2024 | 11:22
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زار وفد من "اللقاء النيابي المستقل"، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وضم الوفد النواب: محمد سليمان، سجيع عطية، ونبيل بدر.

وشكر الوفد وفق بيان، مولوي على "جهوده خلال فترة العدوان الغاشم على لبنان، وحسن إدارته لهذه المرحلة الحساسة، سواء على صعيد ضبط الأمن والاستقرار الداخلي، أو في التعامل مع أزمة النزوح التي شهدتها البلاد".
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وأثنى الوفد على "دور الوزير مولوي في ضبط الحدود اللبنانية - السورية وعند معبر المصنع، خصوصا في ظل التغيرات الحاصلة في سوريا".

كما شدد على "أهمية تنظيم مهام الضباط المكلفين بإدارة المعابر الحدودية، لا سيما لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني".

وتناول اللقاء ملف الاستحقاق الرئاسي، وأكد المجتمعون ضرورة إنجازه وإنجاح كل الجهود الرامية لتحقيقه، لما لذلك من أهمية في إعادة إطلاق عجلة البلاد وتجاوز الأزمات الراهنة.
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