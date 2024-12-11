"الصحة": 3 شهداء في الغارة على بنت جبيل وشهيد في الغارة على بيت ليف

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اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء.وأدت الغارة المعادية على بيت ليف إلى سقوط شهيد".