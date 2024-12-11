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لبنان

"الصحة": 3 شهداء في الغارة على بنت جبيل وشهيد في الغارة على بيت ليف

Lebanon 24
11-12-2024 | 11:43
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اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء. 
 
وأدت الغارة المعادية على بيت ليف إلى سقوط شهيد".
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