Advertisement

لبنان

كلاس: حضارة السلام والتألق الانفتاحي قيم تتظهر بنجاح السعودية بتنظيم مونديال 2034

Lebanon 24
11-12-2024 | 11:45
A-
A+
Doc-P-1291399-638695396464211127.jpg
Doc-P-1291399-638695396464211127.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، تحت عنوان  "السعودية تتألق وتستكمل اختراع المستقبل": "ثلاثية قيم، مرتكزاتها: حضارة السلام والتألق الانفتاحي والتصميم على البقاء في القمة، تتظهر اليوم اكثر في نجاح المملكة العربية السعودية بإستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم للعام 2034. 
Advertisement

فمني شخصياً ومن وزارة الشباب والرياضة اللبنانية واللبنانيين جميعا، كل التهاني القلبية لوزير الرياضة السعودي  سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، و للشعب السعودي الشقيق على هذا الإنجاز الرياضي والحضاري الكبير الذي تحقق من خلال جهوده الكبيرة والمبنية على النتائج المباشرة لرؤية عشرين- ثلاثين التي اطلقها سمو ولي العهد الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي يولي شؤون الشباب اهتماما ملكياً ويرعاهم  بحكمة وروية وثقة ويشجعهم لبناء الجسور بين الحضارات،  بما يبشر بمستقبل انساني ارقى واكثر تفاعلاً.                         

وليس أبدع من ان تكون استضافة المملكة لكأس العالم بعد عشر سنوات، هي هدية السعودية للأجيال ..!".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:23 | 2024-12-11
14:12 | 2024-12-11
14:02 | 2024-12-11
14:00 | 2024-12-11
13:51 | 2024-12-11
13:42 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24