كلاس: حضارة السلام والتألق الانفتاحي قيم تتظهر بنجاح السعودية بتنظيم مونديال 2034

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كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، تحت عنوان "السعودية تتألق وتستكمل اختراع المستقبل": "ثلاثية قيم، مرتكزاتها: حضارة السلام والتألق الانفتاحي والتصميم على البقاء في القمة، تتظهر اليوم اكثر في نجاح المملكة العربية السعودية بإستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم للعام 2034.فمني شخصياً ومن وزارة الشباب والرياضة اللبنانية واللبنانيين جميعا، كل التهاني القلبية لوزير الرياضة السعودي سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، و للشعب السعودي الشقيق على هذا الإنجاز الرياضي والحضاري الكبير الذي تحقق من خلال جهوده الكبيرة والمبنية على النتائج المباشرة لرؤية عشرين- ثلاثين التي اطلقها سمو ولي العهد الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي يولي شؤون الشباب اهتماما ملكياً ويرعاهم بحكمة وروية وثقة ويشجعهم لبناء الجسور بين الحضارات، بما يبشر بمستقبل انساني ارقى واكثر تفاعلاً.وليس أبدع من ان تكون استضافة المملكة لكأس العالم بعد عشر سنوات، هي هدية السعودية للأجيال ..!".