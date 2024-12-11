عثمان اطّلع على سير دورة المتمرّنين الذّكور والإناث في معهد قوى الأمن

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زار المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان امس ثكنة الرّائد الشهيد وسام عيد في عرمون- معهد قوى الأمن الدّاخلي، حيث استقبله قائد معهد قوى الأمن الدّاخلي وكالة العميد الإداري بلال الحجّار، بحضور رئيس إدارة الخدمات الاجتماعيّة العميد فرنسوا رشوان، ورئيس الإدارة المركزيّة وكالة العميد سليم عبده، وعدد من الضبّاط المعنيّين.وأشرف عثمان على سير النّشاطات التدريبيّة لدورة التنشئة المسلكيّة والعسكريّة التي يُتابعها دركيّون متمرّنون من الذّكور والإناث. واطّلع خلال جولته على مراحل تدريب المتمرنّين، وجال على صفوفهم، وعلى المشاغل التدريبيّة. وتوجّه خلال الجولة الميدانيّة بكلمة للمتدرّبين حثّهم فيها على اكتساب المعلومات والمهارات خلال مرحلة التدريب، ليكونوا عناصر مميّزة في خدمة الوطن والمواطن.وفي الختام، اجتمع عثمان بالضبّاط المُدرّبين، وأشاد باحترافيّتهم في التّدريب، ووجّه لهم التوجيهات والإرشادات المُناسبة بغية حسن إعداد المتمرّنين.