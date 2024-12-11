Advertisement

لبنان

ميقاتي: نحيي جهود الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب وإرساء الاستقرار هناك

Lebanon 24
11-12-2024 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1291435-638695433008714487.jpg
Doc-P-1291435-638695433008714487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنَّ "تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون اليوم يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار"، وأضاف: "نحن نحيي جهود الجيش في هذه المهمة الجديدة التي يقوم بها ومتابعة قيادته الحثيثة لكل ما من شأنه إرساء الاستقرار في الجنوب".
Advertisement
 
وتابع: "المطلوب من لجنة الإشراف الخماسية العمل لوقف الخروقات الاسرائيلية لوقف إطلاق النار والتي أدَّت اليوم الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كذلك، المطلوب العمل على انسحاب اسرائيل الكامل من كل المناطق التي تحتلها والتزامها الفعلي بتطبيق مستلزمات ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
 
 
المجلس الأوروبي
 
وكان رئيس الحكومة أجرى مساء  اليوم اتصالاً بالرئيس الجديد للمجلس الاوروبي أنطونيو كوستا الذي باشر مهامه الشهر الحالي وهنأه على مهامه الجديدة. 
 
وجرى البحث في سبل تفعيل التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي والدور الأوروبي في إرساء الهدوء والاستقرار في المنطقة. 
 
وزير خارجية النمسا
 
وتلقى رئيس الحكومة اتصالاً من ‏وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرج تم خلاله عرض الوضع في لبنان وبشكل خاص في الجنوب.
 
كذلك، تطرق البحث الى ما يمكن القيام به دولياً لدعم  لبنان وإخراجه مما يعاني منه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:23 | 2024-12-11
14:12 | 2024-12-11
14:02 | 2024-12-11
14:00 | 2024-12-11
13:51 | 2024-12-11
13:42 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24