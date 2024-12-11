ميقاتي: نحيي جهود الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب وإرساء الاستقرار هناك

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنَّ "تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون اليوم يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار"، وأضاف: "نحن نحيي جهود الجيش في هذه المهمة الجديدة التي يقوم بها ومتابعة قيادته الحثيثة لكل ما من شأنه إرساء الاستقرار في الجنوب".

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وتابع: "المطلوب من لجنة الإشراف الخماسية العمل لوقف الخروقات الاسرائيلية لوقف إطلاق النار والتي أدَّت اليوم الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كذلك، المطلوب العمل على انسحاب اسرائيل الكامل من كل المناطق التي تحتلها والتزامها الفعلي بتطبيق مستلزمات ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701".

المجلس الأوروبي

وكان رئيس الحكومة أجرى مساء اليوم اتصالاً بالرئيس الجديد للمجلس الاوروبي أنطونيو كوستا الذي باشر مهامه الشهر الحالي وهنأه على مهامه الجديدة.

وجرى البحث في سبل تفعيل التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي والدور الأوروبي في إرساء الهدوء والاستقرار في المنطقة.

وزير خارجية النمسا

وتلقى رئيس الحكومة اتصالاً من ‏وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرج تم خلاله عرض الوضع في لبنان وبشكل خاص في الجنوب.

كذلك، تطرق البحث الى ما يمكن القيام به دولياً لدعم لبنان وإخراجه مما يعاني منه.