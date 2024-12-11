عاجلٌ.. إسرائيل تستحدث طريقاً في جبل الشيخ لجهة بلدة لبنانية!

كشفت معلومات "لبنان24"، اليوم الأربعاء، أنَّ جرّافة إسرائيلية تقوم بفتح طريق على مُنحدرات جبل الشيخ لجهة راشيا قرب مرصد الـ"UN" باتجاه منطقة الحمرا - اليابسة.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ، الأحد، تحريك قوات ومدرعات إلى المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان المحتلة، وذلك عقب إعلان الفصائل المسلحة في سوريا السيطرة على العاصمة دمشق.

Advertisement

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه "سيحمي سيادة إسرائيل من أي انتهاك، بعد تحذير المتمردين السوريين الذين يسيطرون على المنطقة القريبة من الحدود من التقدم".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت، عن "تحركات إضافية" قرب الحدود السورية، بالتزامن مع المعارك التي اندلعت بين فصائل المعارضة والجيش السوري وانتهت بإسقاط النظام الرئيس كان يرؤسه الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وذكر الجيش أنه ينشر قوات إضافية في هضبة الجولان المحتلة، بهدف "تعزيز الدفاع في المنطقة والاستعداد لسيناريوهات مختلفة".