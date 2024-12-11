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لبنان

مخزومي هنأ السعودية بفوزها باستضافة بطولة كأس العالم 2034

Lebanon 24
11-12-2024 | 12:58
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هنأ النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة "أكس"، "المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان الشعب السعودي الشقيق، فوز المملكة رسميا باستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034".
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وأشار إلى أن "المملكة تثبت مجددا أن القيادة الحكيمة التي تولي أهمية متساوية لكل المجالات تستطيع أن تضع بلدها وشعبها بين مصاف الدول والشعوب الناجحة والمتقدمة، وهذا الانجاز الرياضي خير دليل على ذلك، مع تمنياتنا بالمزيد من النجاحات والإنجازات والتألق".
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