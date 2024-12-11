17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شيخ العقل اوفد ممثلين لتهنئة قيادتي الجيش وقوى الامن
Lebanon 24
11-12-2024
|
13:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من مشيخة العقل والمجلس المذهبي، قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة، بتوجيهات من شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، مهنئا بالتمديد له وحاملا اليه تحيات شيخ العقل والثناء على دوره الوطني، ومتمنيا له "التوفيق في ما أسند اليه من مهمات في هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب حفظ الامن في الجنوب وعلى الحدود وضبط التجاوزات، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها ومنع الاعتداء عليها".
Advertisement
وضم الوفد كلا من: القاضي الشيخ غاندي مكارم، امين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار ورئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس الشيخ فادي العطار.
وعبر قائد الجيش للوفد عن احترامه "للشيخ ابي المنى، وتقديره لدوره الجامع، وثقته بقدرة اللبنانيين على النهوض ببلدهم واعادة احياء مؤسساته".
كما زار الوفد بالمناسبة كلا من رئيس الاركان اللواء حسان عودة ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي.
وزار الوفد ايضا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لتهنئته بالتمديد له وبما حققه من إنجازات، متمنيا له "التوفيق في مهماته"، ومعولا على "دور قوى الأمن الداخلي في ضبط الأمن وحماية حقوق الناس وحق الدولة".
كذلك كلف شيخ العقل مستشاره لشؤون المعتمدين في بلاد الاغتراب الشيخ منير غرز الدين، بزيارة السفارة الأسترالية في بيروت، حيث التقى السفير الجديد أندرو بارنز، وتم التداول خلال الزيارة بشؤون الجالية اللبنانية في أستراليا ورعاية أمورها، ووجه الشيخ غرز الدين دعوة للسفير لزيارة دار الطائفة، متمنياً العمل معاً لخدمة مصالح الجالية.
من جهته حمل السفير بارنز التحية لشيخ العقل، راجيا له "الصحة الدائمة ولطائفة الموحدين الدروز في لبنان السلامة والازدهار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما طلبه منهم حيّر الجميع.. باسل خياط يوجه رسالة مفاجئة للمعارضة السورية
Lebanon 24
ما طلبه منهم حيّر الجميع.. باسل خياط يوجه رسالة مفاجئة للمعارضة السورية
06:11 | 2024-12-11
11/12/2024 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصور دمشق الفارهة.. كيف يعيش الأسد وعائلته في موسكو؟
Lebanon 24
بعد قصور دمشق الفارهة.. كيف يعيش الأسد وعائلته في موسكو؟
15:00 | 2024-12-10
10/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان إلى المستشفى.. وعائلته تطلب من الجمهور الدعاء له
Lebanon 24
نقل فنان إلى المستشفى.. وعائلته تطلب من الجمهور الدعاء له
10:30 | 2024-12-11
11/12/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يعرف الكثير من الأسرار.. إلقاء القبض على مسؤول سابق في سجن صيدنايا وهذه معلومات عنه
Lebanon 24
يعرف الكثير من الأسرار.. إلقاء القبض على مسؤول سابق في سجن صيدنايا وهذه معلومات عنه
07:36 | 2024-12-11
11/12/2024 07:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما قُتِلَ وبحوزته 8 ملايين دولار... ما مصير عائلة بشار الأسد؟
Lebanon 24
أحدهما قُتِلَ وبحوزته 8 ملايين دولار... ما مصير عائلة بشار الأسد؟
09:00 | 2024-12-11
11/12/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:23 | 2024-12-11
كيف علق الحريري على فوز السعودية في تنظيم كأس العالم 2034؟
14:12 | 2024-12-11
أمل أقامت احتفالا تأبينيا لشهداء طورا اسماعيل: السلم الأهلي أفضل وجوه الحرب مع العدو
14:02 | 2024-12-11
ياسين في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: للالتزام بمعايير الشفافية في فترة إعادة الإعمار
14:00 | 2024-12-11
من أجل "حزب الله".. هذا ما قد تفعله إيران في سوريا
13:51 | 2024-12-11
باسيل التقى كتلة "الإعتدال الوطني".. هذا ما تم التشديد عليه
13:42 | 2024-12-11
في الوردانية.. الحجار شارك في حفل تسليم عيادة أسنان لمركز الخدمات الإنمائية
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
11/12/2024 21:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
11/12/2024 21:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
11/12/2024 21:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24