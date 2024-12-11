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لبنان

شيخ العقل اوفد ممثلين لتهنئة قيادتي الجيش وقوى الامن

Lebanon 24
11-12-2024 | 13:11
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زار وفد من مشيخة العقل والمجلس المذهبي،  قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة، بتوجيهات من شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، مهنئا بالتمديد له وحاملا اليه تحيات شيخ العقل والثناء على دوره الوطني، ومتمنيا له "التوفيق في ما أسند اليه من مهمات في هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب حفظ الامن في الجنوب وعلى الحدود وضبط التجاوزات، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها ومنع الاعتداء عليها".
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وضم الوفد كلا من: القاضي الشيخ غاندي مكارم، امين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار ورئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس الشيخ فادي العطار.
 
وعبر قائد الجيش للوفد عن احترامه "للشيخ ابي المنى، وتقديره لدوره الجامع، وثقته بقدرة اللبنانيين على النهوض ببلدهم واعادة احياء مؤسساته".
 
كما زار الوفد بالمناسبة كلا من رئيس الاركان اللواء حسان عودة ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي.
 
 
وزار الوفد ايضا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لتهنئته بالتمديد له وبما حققه من إنجازات، متمنيا له "التوفيق في مهماته"، ومعولا على "دور قوى الأمن الداخلي في ضبط الأمن وحماية حقوق الناس وحق الدولة".
 

كذلك كلف شيخ العقل مستشاره لشؤون المعتمدين في بلاد الاغتراب الشيخ منير غرز الدين، بزيارة السفارة الأسترالية في بيروت، حيث التقى السفير الجديد أندرو بارنز، وتم التداول خلال الزيارة بشؤون الجالية اللبنانية في أستراليا ورعاية أمورها، ووجه الشيخ غرز الدين دعوة للسفير لزيارة دار الطائفة، متمنياً العمل معاً لخدمة مصالح الجالية.
 
من جهته حمل السفير بارنز التحية لشيخ العقل، راجيا له "الصحة الدائمة ولطائفة الموحدين الدروز في لبنان السلامة والازدهار".
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