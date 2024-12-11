لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. عطلٌ كبير يضرب التطبيق!

اشتكى مستخدمون حول العالم من أعطال فنية طالت تطبيقي "واتسآب" و "انستغرام" التابعين لشركة "ميتا".

وأظهرت بيانات نشرها موقع "داونديتكتور" المتخصص برصد الأعطال التقنية، وجود ردود من مستخدمين أكدوا وجود اضطرابات في عمل "واتسآب"، إذ تعذر عليهم إجراء مكالمات أو إرسال رسائل.

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كذلك، فقد أفيد عن حصول أعطال على تطبيق "واتسآب ويب" الذي يعمل على حواسيب المكتب.