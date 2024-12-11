الخير يهنئ السعودية باستضافة مونديال 2034: ألف مبروك

هنأ عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير في بيان، "المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بفوز ملفها لتنظيم كأس العالم 2034".



وقال الخير: "إن استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي يؤكد نجاح الرؤى التطويرية التي يقودها سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان لتعزيز مكانة السعودية عالميا على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية"، مضيفاً "ألف مبروك للأشقاء في المملكة، ألف مبروك للعرب".

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