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لبنان

عطل عالمي... توضيح من "أوجيرو"

Lebanon 24
11-12-2024 | 13:22
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أعلنت هيئة "أوجيرو" أن خدمات شركة Meta (فيسبوك، واتساب، وإنستغرام) تشهد بعض الاضطرابات على مستوى العالم.

وأضافت: "نتابع التطورات عن كثب، آملين عودة الخدمات إلى طبيعتها قريبًا".
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توضيح

"أوجيرو"

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