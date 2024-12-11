عطل عالمي... توضيح من "أوجيرو"

أعلنت هيئة "أوجيرو" أن خدمات شركة Meta (فيسبوك، واتساب، وإنستغرام) تشهد بعض الاضطرابات على مستوى العالم.



وأضافت: "نتابع التطورات عن كثب، آملين عودة الخدمات إلى طبيعتها قريبًا".



Advertisement