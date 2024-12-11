في الوردانية.. الحجار شارك في حفل تسليم عيادة أسنان لمركز الخدمات الإنمائية

شارك وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ومديرة الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون في لبنان أليساندرا بييرماتي، في حفل تسليم عيادة أسنان إيطالية الصنع لمركز الخدمات الإنمائية في منطقة الوردانية.

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جاء ذلك ضمن إطار البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية الممول من الحكومة الإيطالية ممثلة بالوكالة الايطالية للتنمية والتعاون في لبنان.



وتأتي هذه الخطوة من ضمن أهداف المشروع الرامية إلى دعم الفئات الأكثر حاجة من خلال تمكين مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية، النفسية، والصحية. جاء ذلك ضمن إطار البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية الممول من الحكومة الإيطالية ممثلة بالوكالة الايطالية للتنمية والتعاون في لبنان.وتأتي هذه الخطوة من ضمن أهداف المشروع الرامية إلى دعم الفئات الأكثر حاجة من خلال تمكين مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية، النفسية، والصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العيادة هي الرقم 18 ضمن المشروع، حيث تم توزيع 18 عيادة أسنان على 18 مركزا في مختلف المناطق اللبنانية. (الوكالة الوطنية)