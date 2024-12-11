باسيل التقى كتلة "الإعتدال الوطني".. هذا ما تم التشديد عليه

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بدوره، صرح النائب نبيل بدر بعد اللقاء، قائلاً: "يجب أن نتقاطع على بعض الأسماء وهناك توافق مع الوزير باسيل على مجموعة من الأسماء ويمكن أن نتقاطع عليها مع الكتل السياسية، لربما وصلنا إلى إجماع كامل وإذا لم نصل إليه أقله نصل إلى ما يفوق الثمانين صوتا لانتخاب رئيس للجمهورية".وأضاف بدر: "هناك أسماء مطروحة للنقاش وقد نصل في النهاية إلى تقاطع على إسم أو إسمين وقد يخرج إسم جديد نتقاطع عليه"، موضحا أن "المهم الإجتماع على إسم صالح ليكون رئيسا لجمهورية لبنان". (الوكالة الوطنية)