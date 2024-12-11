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لبنان

باسيل التقى كتلة "الإعتدال الوطني".. هذا ما تم التشديد عليه

Lebanon 24
11-12-2024 | 13:51
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 استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كتلة "الإعتدال الوطني" في منزله في البياضة، في حضور نواب من تكتل "لبنان القوي"، وتم التشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من خلال مسار توافقي، يمنح الرئيس المقبل القدرة على المشاركة في الحكم بفعالية"، بحسب بيان لمكتب باسيل.
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بدوره، صرح النائب نبيل بدر بعد اللقاء، قائلاً: "يجب أن نتقاطع على بعض الأسماء وهناك توافق مع الوزير باسيل على مجموعة من الأسماء ويمكن أن نتقاطع عليها مع الكتل السياسية، لربما وصلنا إلى إجماع كامل وإذا لم نصل إليه أقله نصل إلى ما يفوق الثمانين صوتا لانتخاب رئيس للجمهورية". 
 
وأضاف بدر: "هناك أسماء مطروحة للنقاش وقد نصل في النهاية إلى تقاطع على إسم أو إسمين وقد يخرج إسم جديد نتقاطع عليه"، موضحا أن "المهم الإجتماع على إسم صالح ليكون رئيسا لجمهورية لبنان". (الوكالة الوطنية) 
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