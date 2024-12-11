بعد العطل... اعتذار من "ميتا"

كتبت "ميتا" عبر حسابها على "أكس": "ندرك أن هناك مشكلة فنية تؤثر على قدرة بعض المستخدمين على الوصول إلى تطبيقاتنا".



وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

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