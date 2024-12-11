16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"شيكات" بالدولار للنازحين.. أين سيتم دفعها؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-12-2024
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُلِم أن "حزب الله" سيبدأ بدفع دفعة جديدة من مستحقات النازحين اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة.
وذكرت المعلومات أن الحزب سيؤدي هذه الدفعة عبر شيكات ستُصرف لدى مؤسسة القرض الحسن وذلك في فروع المؤسسة الموزعة ضمن المناطق.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
آلاف الأرواح ومليارات الدولارات.. هذه تكلفة حرب لبنان!
Lebanon 24
آلاف الأرواح ومليارات الدولارات.. هذه تكلفة حرب لبنان!
12/12/2024 02:31:43
12/12/2024 02:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع سندات إسرائيل الدولارية بعد وقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
إرتفاع سندات إسرائيل الدولارية بعد وقف إطلاق النار في لبنان
12/12/2024 02:31:43
12/12/2024 02:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يسجّل نقطة اقتصادية إيجابية.. وحالة واحدة قد ترفع سعر صرف الدولار
Lebanon 24
لبنان يسجّل نقطة اقتصادية إيجابية.. وحالة واحدة قد ترفع سعر صرف الدولار
12/12/2024 02:31:43
12/12/2024 02:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بملايين الدولارات.. هذه قيمة "خسائر الكهرباء" في لبنان جراء الحرب
Lebanon 24
بملايين الدولارات.. هذه قيمة "خسائر الكهرباء" في لبنان جراء الحرب
12/12/2024 02:31:43
12/12/2024 02:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
لبنان
الدولار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما طلبه منهم حيّر الجميع.. باسل خياط يوجه رسالة مفاجئة للمعارضة السورية
Lebanon 24
ما طلبه منهم حيّر الجميع.. باسل خياط يوجه رسالة مفاجئة للمعارضة السورية
06:11 | 2024-12-11
11/12/2024 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان إلى المستشفى.. وعائلته تطلب من الجمهور الدعاء له
Lebanon 24
نقل فنان إلى المستشفى.. وعائلته تطلب من الجمهور الدعاء له
10:30 | 2024-12-11
11/12/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما قُتِلَ وبحوزته 8 ملايين دولار... ما مصير عائلة بشار الأسد؟
Lebanon 24
أحدهما قُتِلَ وبحوزته 8 ملايين دولار... ما مصير عائلة بشار الأسد؟
09:00 | 2024-12-11
11/12/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعات الأسد الأخيرة في الحكم... هذه كانت أوامره قبل رحيله
Lebanon 24
ساعات الأسد الأخيرة في الحكم... هذه كانت أوامره قبل رحيله
08:51 | 2024-12-11
11/12/2024 08:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
يعرف الكثير من الأسرار.. إلقاء القبض على مسؤول سابق في سجن صيدنايا وهذه معلومات عنه
Lebanon 24
يعرف الكثير من الأسرار.. إلقاء القبض على مسؤول سابق في سجن صيدنايا وهذه معلومات عنه
07:36 | 2024-12-11
11/12/2024 07:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:44 | 2024-12-11
هذا ما تبلغه بري من "اللجنة الخماسية"
16:30 | 2024-12-11
في الضاحية.. ماذا رصد مواطنون هناك؟
15:56 | 2024-12-11
بيان من بلدية الخيام للمواطنين.. ماذا طلبت منهم؟
15:52 | 2024-12-11
"دولارات" تنتشر في سوريا.. المبالغ طائلة
15:40 | 2024-12-11
جعجع: أترشح للرئاسة ومستعد إذا!
15:15 | 2024-12-11
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
12/12/2024 02:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
12/12/2024 02:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
12/12/2024 02:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24