"شيكات" بالدولار للنازحين.. أين سيتم دفعها؟

عُلِم أن "حزب الله" سيبدأ بدفع دفعة جديدة من مستحقات النازحين اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة.

وذكرت المعلومات أن الحزب سيؤدي هذه الدفعة عبر شيكات ستُصرف لدى مؤسسة القرض الحسن وذلك في فروع المؤسسة الموزعة ضمن المناطق.