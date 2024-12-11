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لبنان

"شيكات" بالدولار للنازحين.. أين سيتم دفعها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-12-2024 | 15:26
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عُلِم أن "حزب الله" سيبدأ بدفع دفعة جديدة من مستحقات النازحين اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة.
 
وذكرت المعلومات أن الحزب سيؤدي هذه الدفعة عبر شيكات ستُصرف لدى مؤسسة القرض الحسن وذلك في فروع المؤسسة الموزعة ضمن المناطق.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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