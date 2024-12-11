"دولارات" تنتشر في سوريا.. المبالغ طائلة

عُلِم أنَّ صرافين في سوريا حصلوا على مبالغ طائلة من الدولارات مؤخراً، وذلك بعدما كان هذا الأمر ممنوعاً في السابق.

وتبيَّن أيضاً أنَّ هناك دولارات انتشرت أيضاً على الطرقات في مختلف أحياء دمشق ومناطق أخرى، حيثُ باتت تُباع العملة الخضراء علنا وفق مصادر سورية لـ"لبنان24".