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لبنان

في الضاحية.. ماذا رصد مواطنون هناك؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 16:30
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أفاد مواطنون، مساء اليوم الأربعاء، بأنَّ طائرة مُسيرة إسرائيلية حلقت فوق العاصمة بيروت وتحديداُ فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
وأوضح شهود عيان أنّ تحليق الطائرة الإسرائيلية كانت كثيفاً وعلى علو متوسط.
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الضاحية الجنوبية لبيروت

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