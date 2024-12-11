في الضاحية.. ماذا رصد مواطنون هناك؟

أفاد مواطنون، مساء اليوم الأربعاء، بأنَّ طائرة مُسيرة إسرائيلية حلقت فوق العاصمة بيروت وتحديداُ فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح شهود عيان أنّ تحليق الطائرة الإسرائيلية كانت كثيفاً وعلى علو متوسط.