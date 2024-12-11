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لبنان

مرحلة التفاوض حول الأسماء تنتظر تجاوب "القوات" مع مُبادرة بري

Lebanon 24
11-12-2024 | 22:25
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كتب مجمد بلوط في" الديار": لم تطرق الجهود المبذولة لانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني باب التفاوض والتداول في الاسماء حتى الآن، لكن تكرار الرئيس بري القول ان الجلسة المذكورة ستشهد انتخاب الرئيس، يبعث على التفاؤل بانحاز الاستحقاق الرئاسي، والذهاب الى تشكيل حكومة جديدة، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار ١٧٠١، واجراء الاصلاحات اللازمة للنهوض بالبلاد.
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 وينقل زوار عين التينة ان بري عازم على ترجمة ما اعلنه، وعقد الجلسة التي دعا إليها في موعدها، وانتخاب رئيس جامع لا يشكل تحديا لهذا الفريق او ذاك.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان بري باشر منذ فترة باجراء مشاورات معلنة وغير معلنة، من اجل توفير العناصر اللازمة لنجاح جلسة ٩ كانون الثاني، لكن بعض الاطراف لا سيما المعارضة التي تقودها "القوات اللبنانية"، لم تقرن ترحيبها بمبادرة رئيس المجلس بمواقف وخطوات تلاقيها، بل ما تزال تتجنب الخوض في بحث مباشر بالمواصفات والاسماء.

وتقول مصادر مطلعة ان تأكيد الرئيس بري على جعل جلسة ٩ كانون الثاني جلسة مفتوحة بدورات متتالية، كما كان يطالب حزب "القوات" وحلفائه وآخرين ايضا، يسقط كل الذرائع والحجج عند هذا الفريق، ويشكل حافزا للجميع من اجل المبادرة لبحث مباشر بالاسماء .

وتخشى المصادر من ان تكون "القوات" قد اتخذت قرارا بتأجيل حسم الاستحقاق الرئاسي، بموازاة الحديث عن رغبة ادارة الرئيس الاميركي المنتخب ترامب في ترحيله الى ما بعد تنصيبه في ٢٠ كانون الثاني المقبل، لتتمكن من وضع بصمة قوية على انتخاب الرئيس اللبناني وهويته.

وتعتقد المصادر ان رئيس "القوات" سمير جعجع ربما يراهن على مرحلة ما بعد العدوان "الاسرائيلي" على لبنان، والتطورات المتعلقة بسقوط النظام السوري، ويرى ان الفريق الآخر بات ضعيفا، وانه قادر على فرض ايقاعه والمجيء برئيس للجمهورية، يلتزم بموقف المعارضة وما حددته في اجتماعات معراب.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان بري باشر منذ فترة باجراء مشاورات معلنة وغير معلنة، من اجل توفير العناصر اللازمة لنجاح جلسة ٩ كانون الثاني، لكن بعض الاطراف لا سيما المعارضة التي تقودها "القوات اللبنانية"، لم تقرن ترحيبها بمبادرة رئيس المجلس بمواقف وخطوات تلاقيها، بل ما تزال تتجنب الخوض في بحث مباشر بالمواصفات والاسماء.

وتقول مصادر مطلعة ان تأكيد الرئيس بري على جعل جلسة ٩ كانون الثاني جلسة مفتوحة بدورات متتالية، كما كان يطالب حزب "القوات" وحلفائه وآخرين ايضا، يسقط كل الذرائع والحجج عند هذا الفريق، ويشكل حافزا للجميع من اجل المبادرة لبحث مباشر بالاسماء .

وتخشى المصادر من ان تكون "القوات" قد اتخذت قرارا بتأجيل حسم الاستحقاق الرئاسي، بموازاة الحديث عن رغبة ادارة الرئيس الاميركي المنتخب ترامب في ترحيله الى ما بعد تنصيبه في ٢٠ كانون الثاني المقبل، لتتمكن من وضع بصمة قوية على انتخاب الرئيس اللبناني وهويته.

وتعتقد المصادر ان رئيس "القوات" سمير جعجع ربما يراهن على مرحلة ما بعد العدوان "الاسرائيلي" على لبنان، والتطورات المتعلقة بسقوط النظام السوري، ويرى ان الفريق الآخر بات ضعيفا، وانه قادر على فرض ايقاعه والمجيء برئيس للجمهورية، يلتزم بموقف المعارضة وما حددته في اجتماعات معراب.
 
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