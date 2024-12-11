15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب البعث" في لبنان بعد الأسد: الوضع سيتغير
Lebanon 24
11-12-2024
|
22:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وجدي العريضي في" النهار": أما وقد سقط النظام السوري، فماذا عن مستقبل الحزب وخصوصاً على الساحة اللبنانية؟ يقول الأمين العام السابق عاصم قانصوه لـــ"النهار": "من الطبيعي تأثر البعث في لبنان بسقوط النظام في سوريا، وهذه مسألة يجب الإقرار بها، لكننا سنترقب وننتظر ما يمكن أن يحصل، وذلك يعود للقيادة في لبنان، إذ عليها أن تعقد مؤتمراً عاماً وتتخذ الخطوات المناسبة في هذا الإطار، إنما من المبكر الخوض في هذه المسائل".
Advertisement
عندما تسأله هل سيتغير اسم الحزب بعد سقوطه في سوريا؟ يرد: "بعد سبعين عاما لا يمكن تغييره، بل سيبقى كما هو، ولا يمكنني استشراف ما قد يحدث لاحقاً، في انتظار استقرار المشهد في سوريا ليبنى على الشيء مقتضاه لبنانيا. ولكن من الطبيعي أن نقر بأن الأمور تبدلت ولم يعد الحزب كما كان بعد المتغيرات والتحولات في سوريا. سنتكلم ونعلن الكثير مما لدينا في المرحلة المقبلة".
يبقى أن الإرباك على خط حزب البعث كما سائر أحزاب الممانعة يبدو واضحاً، إذ لا أحد يريد الغوص في هذه المسائل، علما أن البعث هو أحد أبرز أذرع سوريا في لبنان منذ "الحركة التصحيحية" ووصول حافظ الأسد إلى السلطة، وبعده نجله الرئيس المخلوع بشار الأسد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما طلبه منهم حيّر الجميع.. باسل خياط يوجه رسالة مفاجئة للمعارضة السورية
Lebanon 24
ما طلبه منهم حيّر الجميع.. باسل خياط يوجه رسالة مفاجئة للمعارضة السورية
06:11 | 2024-12-11
11/12/2024 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان إلى المستشفى.. وعائلته تطلب من الجمهور الدعاء له
Lebanon 24
نقل فنان إلى المستشفى.. وعائلته تطلب من الجمهور الدعاء له
10:30 | 2024-12-11
11/12/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما قُتِلَ وبحوزته 8 ملايين دولار... ما مصير عائلة بشار الأسد؟
Lebanon 24
أحدهما قُتِلَ وبحوزته 8 ملايين دولار... ما مصير عائلة بشار الأسد؟
09:00 | 2024-12-11
11/12/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعات الأسد الأخيرة في الحكم... هذه كانت أوامره قبل رحيله
Lebanon 24
ساعات الأسد الأخيرة في الحكم... هذه كانت أوامره قبل رحيله
08:51 | 2024-12-11
11/12/2024 08:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"مخالف للشرع": دولة عربية يمنع فيها الاحتفال برأس السنة.. من هي؟
Lebanon 24
"مخالف للشرع": دولة عربية يمنع فيها الاحتفال برأس السنة.. من هي؟
09:57 | 2024-12-11
11/12/2024 09:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:12 | 2024-12-11
الجيش في الخيام إيذاناً ببدء انتشاره الواسع
22:06 | 2024-12-11
رهان على تسوية قريبة تحسم اسم الرئيس العتيد.. ميقاتي: الاولوية لالتزام اسرائيل قرار وقف اطلاق النار
22:16 | 2024-12-11
ثمانية مرشحين للرئاسة يتحركون وباسيل "لمرشّح يرضي القوات وحزب الله"
22:23 | 2024-12-11
الخماسية عند بري: الانتخاب مؤكد ومواصفات ولا أسماء
00:22 | 2024-12-12
الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليلة - صور
00:06 | 2024-12-12
حريق مولدات هائل فجراً في طرابلس (فيديو)
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
12/12/2024 07:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
12/12/2024 07:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
12/12/2024 07:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24